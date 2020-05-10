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رونالدو: 4 لاعبين حرموا من التتويج بالكرة الذهبية في أوروبا

الأحد 10/مايو/2020 - 03:42 م
الظاهرة رونالدو
الظاهرة رونالدو
الفجر الرياضي
كشف الظاهرة البرازيلية رونالدو عن اللاعبين الذين حرموا من التتويج بالكرة الذهبية رغم القيمة الكبيرة والمستوى المميز الذي قدموه طيلة مسيرتهم.

وتحدث رونالدو إلى ديل بييرو في دردشة عبر مقطع فيديو حي على "إنستجرام"، قائلا:" ليس لدي مشكلة مع اللاعبين، لم يكن لديكم علاقة بما كان يحدث بين المديرين".

وتابع:" كانت لدينا العديد من المباريات الرائعة مع بعضنا البعض، لقد لعبت أربع سنوات متتالية دون أي مشاكل جسدية، أو التعرض لأي إصابة".

وواصل:" لم ألوم أحد على إصابتي المزمنه، ولكن قبل عام 2002 كنت أتدرب جيداً، ولكن تلقيت الإصابة عندما كنت ألعب مع ميلان".

وأتم رونالدو:" هناك لاعبين لم يفوزوا بالكرة الذهبية، ديل بييرو ومالديني وتوتي، وكذلك راؤول جونزاليس، ويمكنني إضافة روبرتو كارلوس، كل هؤلاء كانوا يستحقون أفضل الجوائز".

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