Advertisements

الأهلي يضحي بـ 3 لاعبين و20 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

الأحد 10/مايو/2020 - 03:50 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
حسام مجدي
أظهر النادي الأهلي رغبة كبيرة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقدم الأهلي عرضا رسميا ضخما إلى إدارة نادي الإسماعيلي لضم المحمدي في نهاية الموسم الجاري.

وعرض المارد الأحمر على الإسماعيلي مبلغ 20 مليون يورو بالإضافة إلى بيع محمود الجزار وباسم علي بيع نهائي وإعارة صالح جمعة.

وينتظر مسئولو القلعة الحمراء رد الإسماعيلي على العرض المقدم منهم لضم باهر المحمدي في الصيف القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الاسماعيلي عرض ضخم صالح جمعة باهر المحمدي الاهلي

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض طلب مروان محسن

منذ 35 دقيقة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ أقل من ساعتين

كبار الدوري السعودي يتنافسون على ضم نجم الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعة

رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عرض إماراتي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

سيد عبد الحفيظ يوقع عقوبة على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

02:18 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

12:03 م

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟