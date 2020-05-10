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الأهلي يضحي بـ 3 لاعبين و20 مليون جنيه لضم نجم المنتخب
الأحد 10/مايو/2020 - 03:50 م
حسام مجدي
أظهر النادي الأهلي رغبة كبيرة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقدم الأهلي عرضا رسميا ضخما إلى إدارة نادي الإسماعيلي لضم المحمدي في نهاية الموسم الجاري.
وعرض المارد الأحمر على الإسماعيلي مبلغ 20 مليون يورو بالإضافة إلى بيع محمود الجزار وباسم علي بيع نهائي وإعارة صالح جمعة.
وينتظر مسئولو القلعة الحمراء رد الإسماعيلي على العرض المقدم منهم لضم باهر المحمدي في الصيف القادم.
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