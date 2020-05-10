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الصين وكوريا الجنوبية.. الخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
هاجر بركات
سجلت الصين اليوم الأحد، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو الأعلى عدد منذ 28 أبريل المنصرم، لتسجل قفزة جديدة من حالة واحدة سُجلت في اليوم السابق، وتسبب في زيادة الأرقام تسجيل 11 إصابة في مدينة شولان في إقليم جيلين شمال شرق البلاد.

ورفعت مدينة شولان الصينية، اليوم الأحد، مستوى الخطر من متوسط إلى مرتفع، وهو مستوى الخطر الذي أعلنته اليوم، عندما سجلت حالة لامرأة لتنقل عدوي الإصابات الجديدة التم تم الإعلان عنها اليوم لأفراد من أسرتها أو مخالطين لها، وتعد الإصابة الأولى منذ الثالث من أبريل الماضي.

وقالت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة دون أعراض، وهو أعلى عدد منذ أول مايو، وبزيادة عن 15 حالة سُجلت قبل يوم، ليصبح عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82901 حالة حتى التاسع من مايو.

كوريا الجنوبية تحذر من موجة ثانية للكورونا:-

أعرب رئيس كوريا الجنوبية عن خوفه من تفشي موجة ثانية للفيروس المستجد، حيث شهدت كورويا الجنوبية ارتفاع فى عدد الإصابات مؤخرًا، وقد سجلت 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ التاسع من أبريل، في حين ظل عدد الوفيات الإجمالي من المرض في البلاد عند 256، في وقت شرعت فيه السلطات في تخفيف بعض القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة.

وفي تصريح للرئيس مون جيه إن "أن الأمر لم ينته بعد، قائلا إن تفاقم حالات الإصابة الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفه من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19، والذي يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت، مشيرًا إلى احتمال ظهور موجة ثانية للفيروس في أواخر العام الحالي".

ويذكر أن الصين قد أعادت فتح أبوابها ليعود كل شئ كما كان فى السابق، ليصبح المنع قائم أمام أي شخص عائد إلى بكين في الأسبوعين الماضيين خوفًا من أن يكون حاملًا للمرض، كما اشترطت المراكز التجارية على المتسوقين، ترك بياناتهم لتسهيل تتبعهم فيما بعد، وقبل الدخول تقاس درجات حرارة المترددين على الأماكن، أما التجمعات السكنية فقد رفضت دخول أي شخص من غير الساكنين بها.

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