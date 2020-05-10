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"الأجانب " يستحوذون علي نسبة 14.7% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم

الأحد 10/مايو/2020 - 03:26 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

سجلت مشتربات المصريين بالبورصة المصرية اليوم حوالي 192.2مليون جنيه بنسبة إستحواذ 86.1% ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو 177.4 مليون جنيه و 14.7 مليون جنيه بنسب إستحواذ 11.5 % 2.2% علي التوالي ، وسجلت المؤسسات نسب إستحواذ بحوالي73.1% والأفراد 26.8%.

وبلغ حجم التداول  بالبورصة المصرية نحو 229.2 مليون ورقة مالية بقيمة 536.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.4 ألف عملية لعدد 173 شركة،وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10257.7 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 100 EWI الجديد  بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1836.5 نقطة.

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