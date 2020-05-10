إياد الخزوز: اليوم أخر حلقات أول أجزاء "الساحر".. وسعيد بنجاح عرضه على أبو ظبي

أكد المنتج والمخرج إياد الخزوز من مقر إقامته بكندا أن اليوم ستكون أخر حلقات مسلسل الجزء الأول من مسلسل الساحر الذي يتم عرضه على مجموعة قنوات أبو ظبي وأنتجته شركته I see media.

وأضاف الخزوز أنه تحمس لفكرة العمل التي عرضتها عليه المؤلفة سلام كسيري وخصوصا أنها فكرة جديدة ومختلفة.

أياد هو مخرج ومنتج قدم العديد من الأعمال الهامة سواءا منتجا او مخرجا ومنها سمر قند وأبناء القلعة الذي نال عنه وسام الملك عبد الله بن الحسين عام ٢٠١٨، من جلالة الملك عبد الله ملك الأردن، وعام ٢٠٠٢ نال وسام الملك حسين للعطاء المميز.

"الساحر" من بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين اخرج اولهم محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.