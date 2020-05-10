أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف حقيقة ظهور كورونا في مصر منذ نوفمبر الماضي (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مصر من بين الدول الـ 10 لإجراء تجارب سريرية لعلاج فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر مشاركة في تجارب على أدوية تم استخدامها سابقا لعلاج أمراض أخر، وأظهرت نجاح في التعامل مع فيروس كورونا، مثل علاج الملايا والإيبولا، إلى جانب أدوية أخرى مضادة للفيروسات.وأضاف عبدالغفار، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة مصر الأولى، أن هناك أكثر من تجربة سريرية في مصر لاستخدام هذه الأدوية في علاج كورونا، إلى جانب تجار العلاج ببلازما المتعافين، والصوديوم نيتريت، لافتًا إلى أن هناك تجارب سريرية مصرية فقط، وهناك تجارب مصرية مع دول أخرى مثل اليابان وغيره، لمحاولة الوصول لأقرب علاج يمكن أن يقضى على الفيروس في أسرع وقت، لافتًا إلى أن هناك أبحاث جارية على إمكانية تصنيع لقاح، موضحًا أن هناك أكثر من 22 بحث جاري تنفيذه ليس للوصول لعلاج فقط، وإنما أيضًا أبحاث على أساليب الوقاية من العدوى، وأبحاث لإثبات نظريات قد تؤدي لتحسن نسب الإصابة.وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن هناك نظرية انتشرت حول أن التطعيم بمصل الدرن يرفع المناعة، ويقلل الإصابات بكورونا، وأُجريت دراسة في مصر على علاقة تطعيم الدرن بعدم الإصابة بفيروس كورونا؛ نظرا لكون تطعيم الدرن في مصر إجباريا، كما ظهرت نظريات أخرى تشير إلى أن بداية ظهور فيروس كورونا في مصر كانت في نوفمبر وديسمبر، وأجريت دراسات على ذلك، لكن ثبت عدم صحة هذه النظرية، مؤكدًا أن فيروس كورونا بدأ في مصر فبراير الماضي.في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.