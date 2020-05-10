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الداخلية الأفغانية: انضمام قائد سابق بالشرطة إلى طالبان

الأحد 10/مايو/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية ، اليوم الأحد،  انشقاق قائداً سابقاً بالشرطة ، لكي ينضم إلى حركة طالبان في إقليم فرح غرب أفغانستان.

وقالت الوزارة إن الميجور جنرال، عبد الجليل باختوار، الذي كان يشغل منصب قائد شرطة إقليم فرح في الفترة من عام 2002 حتى عام 2004، انضم إلى مسلحي طالبان، حسب الوزارة، معربة عن أسفها أن ينضم "جنرال متقاعد إلى معارضي السلام للشعب الأفغاني".

ولم تكشف الوزارة عن مزيد من التفاصيل، رغم أن العضو بالمجلس الإقليمي، داد الله قانه قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن باختوار انضم إلى المسلحين في منطقة بالا بولوك بالإقليم، الذي كان يخضع لسيطرة طالبان طيلة سنوات.

وأكدت طالبان للـ(د.ب.أ) إن  باختوار انضم إليهم إلى جانب عدد من رفاقه  وتم استقبالهم بحفاوة.
ويشغل مسعود، نجل باختوار، حالياً منصب نائب حاكم إقليم فرح.

وفي حديثه إلى (د.ب.أ)، رفض مسعود باختوار بشدة أن يكون والده قد انشق وانضم إلى طالبان، موضحاً أن قائد الشرطة السابق شخصية نافذة في المنطقة وكان فقط يزور أشخاصاً هناك.

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وزارة الداخلية الأفغانية قائد طالبان شرطة انضمام

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