الكشف عن مدة غياب إصابة اومتيتي

تعرض الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني إلى الإصابة في ساقه الأيمن أمس السبت.





وجرى ذلك أثناء تأديته التدريبات الجماعية للفريق بعد فترة ايقاف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وذكرت تقارير صحفية مدة غياب الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة والتي قد تصل إلى 3 أسابيع.





يشار إلى أن اومتيتي كان قد خاض 16 مباراة هذا الموسم قبل توقف النشاط بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وحصل على 4 كروت صفراء.





وفي المجمل خاض النجم الفرنسي 114 مباراة مع فريق يوفينتوس منذ أن انضم إلى صفوفه في عام 2016، وسجل هدفين وصنع هدف وحيد، وحصد 6 بطولات، بواقع 2 دوري إسباني، و2 كأس سوبر إسباني، و2 كأس إسبانيا.