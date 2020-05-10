وصول الفريق الطبي لمستشفى التأمين الصحي في أسوان لرعاية حالات المرضى

وصل الفريق الطبي لرعاية الحالات المرضي داخل مستشفى التأمين الصحي بأسوان لمدة 14يومًا متواصلًا، خلال الساعات الأولى من يوم الأحد، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





ويصل عدد أولئك الأطباء؛ هم 22 طبيبًا من تخصصات مختلفة من أبرزها" العظام، وإخصائي مسالك، وعناية عامة، جراحة"، والمقرر أن يتواصلوا في مهامهم لمدة 14 يومًا، ويتم استبدالهم فريق طبي أخرى بنفس العدد.





وحصلت "الفجر" على أسماء الأطباء بالتخصصات وهم كالتالي: "رأفت رسكوف أبواليزيد" رئيس قسم الجراحة، ورانى رشدي إخصائي جراحة، وشهير رشدي إخصائي جراحة، وحسام حسن نائب جراحة، ومينا حليم نائب جراحة، ونبيل ناجي كامل كبير إخصائيين جراحة عامة، ومحمد عدلي محمد إخصائي جراحة، ومحمد أحمد عبد الوهاب إخصائي جراحة، وأحمد عبد الرحمن محمد إخصائي مسالك، ووديع رمسيس هارون استشاري عظام (متعاقد)، ومحمد عبد الرحمن عطية أخصائي عظام، وأمجد محروس أخصائي عظام".









بالإضافة إلى كلا من: "و روماني سامح زكى إخصائي عظام، وأمير عفت نائب عظام، وشادي جميل إخصائي عظام، وحسين سليمان نائب عظام، وإبراهيم فل إخصائي عظام، وأحمد سليمان نائب عظام، وجورج مهني إخصائي مسالك، ومينا نشأت نائب مسالك، ومحب موريس إخصائي مسالك، ومحمود عبد الهادي إخصائي مسالك، وأحمد جميل نائب مسالك، ومشيل ماهر أحمد أخصائي عناية عامة، ومحمد أحمد عبد العال نائب عناية عامة، ولبنى محمد عبدالعزيز نائب عناية عامه".





وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه عقب غلق مستشفى أسوان الجامعي، على الفور تواصل عبر مكالمات الهاتفية مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعرض عليها مشكلة الصحة القائمة داخل المحافظة، على الفور وجها الوزيرة بأرسال أطقم طبية متنوعة التخصصات لأسوان، لتوفير الخدمة العلاجية بجودة عالية للمواطن الأسواني، لحين الانتهاء من إعادة تشغيل المستشفى الجامعي بكامل طاقتها.





وأضاف أن الأطقم الطبية وصلت محافظة أسوان، خلال الساعات الأولى من يوم الأحد، ويصل عددهم 22طبيبًا، وسيتولى عملهم داخل مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة، ويظلون لو 14يومًا ويتم استبدالها، لأطباء آخرون بعد ذاك المدة المحددة، مؤكدًا أن الخدمة الصحية داخل أسوان لن تتأثر لأنها مسئولية الوزارة التي ستقدم كافة أوجه الدعم لصالح المواطن الأسواني.