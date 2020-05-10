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الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى مالي لمواجهة كورونا
الأحد 10/مايو/2020 - 04:37 م
وكالات
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي؛ لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وسيستفيد من تلك المساعدات أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية والسفير غير المقيم في مالي يوسف سيف آل علي: إن "مالي تعتبر شريكاً مهماً للإمارات في الجهود الرامية إلى تعزيز مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء أفريقيا"، مضيفاً أن "المساعدات الطبية التي تقدمها الإمارات إلى مالي اليوم ستوفر الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية".
وأوضح "يوسف آل علي" أن دولة الإمارات تقف إلى جانب مالي في هذه اللحظة الصعبة، وهي على ثقة من أن العالم قادر على تجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون متعدد الأطراف وتضافر الجهود لمكافحة فيروس كورونا.
وقدمت دولة الإمارات أكثر من 473 طنا من المساعدات لأكثر من 43 دولة، استفاد منها نحو 473 ألفا من العاملين في المجال الطبي.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,132 مليون إصابة، بينهم أكثر من 281 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,455 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.