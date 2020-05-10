الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى مالي لمواجهة كورونا





أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي؛ لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وسيستفيد من تلك المساعدات أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.





وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية والسفير غير المقيم في مالي يوسف سيف آل علي : إن "مالي تعتبر شريكاً مهماً للإمارات في الجهود الرامية إلى تعزيز مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء أفريقيا"، مضيفاً أن "المساعدات الطبية التي تقدمها الإمارات إلى مالي اليوم ستوفر الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية".





وأوضح "يوسف آل علي" أن دولة الإمارات تقف إلى جانب مالي في هذه اللحظة الصعبة، وهي على ثقة من أن العالم قادر على تجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون متعدد الأطراف وتضافر الجهود لمكافحة فيروس كورونا.





وقدمت دولة الإمارات أكثر من 473 طنا من المساعدات لأكثر من 43 دولة، استفاد منها نحو 473 ألفا من العاملين في المجال الطبي.



