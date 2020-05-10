"الصحة": ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة العربية السعودية، ليرتفع الإجمالي إلى 39048 حالة.





ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 246، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.



