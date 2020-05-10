Advertisements

تركيا تعلن تخفيف القيود المفروضة لحماية المسنين من خطر كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، تخفيف القيود المفروضة لحماية المسنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخرج المواطنون فوق سن 65 عاما في تركيا اليوم الأحد إلى الهواء الطلق، للمرة الأول منذ قرابة شهرين، بعد إصدار وزارة الداخلية تعميما سمح لهم بالتجول مرة واحدة خلال اليوم بين الساعتين الـ10.00 والـ15.00 وذلك في 24 ولاية بينها إسطنبول.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الماضي عن خطة لتخفيف القيود والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا في شهري مايو ويونيو، وتتضمن أول مرحلة السماح للمسنين والصغار دون سن الـ20 بالخروج إلى الشارع لمدة أربع ساعات يوميا.

ويذكر أن أعلنت الحكومة التركية أنها تجاوزت المرحلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، معتبرة أنها باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، إن "تركيا سيطرت على وباء فيروس كورونا لكن الحقائق المتعلقة بالفيروس لم تتغير بعد، حيث ما زالت المنازل أكثر الأماكن أمانا".

وأضاف قوجة، الذي تحدث عقب مشاركته في اجتماع المجلس العلمي حول الجائحة: "أكملت بلادنا المرحلة الأولى في مكافحة فيروس كورونا، نحن في الآن في الأيام الأولى للمرحلة الثانية، وتتمثل ضمانة نجاحنا في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أن "خطر فيروس كورونا لم يختف تماما"، مشددا على أن "إزالة التهديد تتحقق مع عزل وعلاج آخر ناقل للفيروس".

وأوضح وزير الصحة التركي أن بلاده لن تخفض عدد الفحوص في المرحلة الجديدة من مكافحة كورونا، التي قال إنها تستهدف إلى "خلق حياة طبيعية جديدة" وليس العودة إلى الوضع السابق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لحكومة كورونا تركيا تخفيف المسنين القيود إصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد برلماني اقتحم أحد المستشفيات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عرض إماراتي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 19 ساعة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يضحي بـ 3 لاعبين و20 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ أقل من ساعتين

رونالدو: 4 لاعبين حرموا من التتويج بالكرة الذهبية في أوروبا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في تركيا

تركيا تعلن توقف 85 % من طائراتها على خلفية تفشي فيروس كورونا

الصحة التركية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

الصحة التركية تعترف بانتشار فيروس كورونا في البلاد

تركيا: تمديد تعليق المدارس حتى يوم 30 إبريل جراء كورونا

الصحة التركية: ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

02:18 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

03:22 م

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟