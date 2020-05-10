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موعد عرض الحلقة السابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" ل يسرا

الأحد 10/مايو/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تعرض اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل " خيانة عهد " السابعة عشر ل الفنانة يسرا، الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي.

ويبث المسلسل على أكثر من قناة، فيعرض على شاشة "سي بي سي"، 11 مساءً، والإعادة الأولى في الخامسة والنصف صباحا، أما الإعادة الثانية في الثانية عشر والربع ظهرا.

وعلى شاشة الحياة يعرض المسلسل في تمام السادسة والنصف مساءً، بينما لم تعلن القناة عن موعد الإعادة.

ويشارك في بطولة مسلسل " خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم يسرا، حلا شيحه، خالد أنور، خالد سرحان، عبير صبري، چومانا مراد، بيومي فؤاد، هنادي مهنا.

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