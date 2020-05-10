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موعد الحلقة ال 21 من مسلسل "2 في الصندوق"

الأحد 10/مايو/2020 - 05:10 م
اتنين في الصندوق
اتنين في الصندوق
مصطفى فكيه
تعرض اليوم قناة "أم بي سي مصر" حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني و أوس أوس الذي يعد أولى بطولاتهم المطلقة ليشاركوا به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

ويعرض حصريا على قناة "أم بي سي مصر" يوميا في تمام الساعة 9,30، كما يعاد على قناة أم بي سي مصر 2.

ويشارك في بطولة مسلسل "2 في الصندوق" نغبة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم حمدي الميرغني و أوس أوس، صلاح عبدالله، انتصار، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، نهي عابدين، حجاج عبدالعظيم.

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