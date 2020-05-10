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أرقام بيانيتش الصفقة المنتظرة لبرشلونة

الأحد 10/مايو/2020 - 05:05 م
بيانيتش
بيانيتش
أمل الحلفاوي
استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يقنع البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة إلى أن نادي برشلونة قد أنهى اتفاقه مع اللاعب بشأن العقد الذي سيوقع عليه لمدة 4 سنوات.

رتوش أخيرة في صفقة انتقال اللاعب حيث يتبقى أن يتوصل برشلونة ويوفنتوس إلى اتفاق على دخول لاعبين آخرين بالصفقة، بعد أن أكد بيانيتش على رغبته في الانضمام للفريق الكتالوني، بعد أن أبدى اليوفي رغبته في إدراج لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو، وهو ما رفضه اللاعب، وهو ما جعل النادي الإيطالي يفكر في الحصول على خدمات لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

أرقام ميراليم بيانيتش مع يوفينتوس

وكان انتقل بيانيتش صاحب الـ30 عاما إلى صفوف نادي يوفينتوس في صيف 2016، وخاض حتى الآن 167 مباراة، وسجل 22 هدف، وصنع 36 آخرين.

وحصد ميراليم 4 ألقاب مع السيدة العجوز، بواقع 2 دوري إيطالي، وكأس السوبر الإيطالي، بالإضافة إلى كأس إيطاليا.

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