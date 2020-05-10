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موعد الحلقة السابعة عشر من مسلسل "شاهد عيان" ل حسن الرداد
الأحد 10/مايو/2020 - 05:12 م
مصطفى فكيه
تعرض اليوم قناة النهار، حلقة جديدة من مسلسل"شاهد عيان" السابعة عشر ل الفنان حسن الرداد، الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.
قناة النهار
عرض أول تمام الساعة 7:00 مساء
إعادة الساعة 12:30 منتصف الليل
قناة النهار دراما
عرض أول الساعة 6:30 مساءا
قناة صدى البلد
عرض أول الساعة 12:00 صباحا.
ويشارك في بطولة مسلسل"شاهد عيان" الفنان حسن الرداد، وليد فواز، هنا شيحة، بسمة، أحمد صيام، محمد لطفي.
قناة النهار
عرض أول تمام الساعة 7:00 مساء
إعادة الساعة 12:30 منتصف الليل
قناة النهار دراما
عرض أول الساعة 6:30 مساءا
قناة صدى البلد
عرض أول الساعة 12:00 صباحا.
ويشارك في بطولة مسلسل"شاهد عيان" الفنان حسن الرداد، وليد فواز، هنا شيحة، بسمة، أحمد صيام، محمد لطفي.