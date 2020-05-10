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الجزائر تسجل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات

الأحد 10/مايو/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 5723.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 502.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 2678 بعد تسجيل 132 حالة شفاء جديدة.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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الجزائر إصابة بفيروس كورونا 8 وفيات 189 اصابة

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