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مدين يطرح دعاء "يارب أنا ضيف" بعد نجاح "فرصة تانية" و"لما كنا صغيرين"

الأحد 10/مايو/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

طرح المطرب والملحن مدين عبر موقعى التواصل الإجتماعى "يوتيوب" و"فيسبوك" دعاء بعنوان "يارب أنا ضيف" غناؤه وتلحينه، ومن كلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد عادل.

 

ومن المنتظر أن يتم طرحه خلال ساعات بعدد من الإذاعات والمحطات الفضائية.

 

يذكر أن آخر أعمال مدين كانت لحن تتر مسلسل "فرصة تانية"  من كلمات تامر حسين وتوزيع نادر حمدى وغناء رامى صبرى‘ والمسلسل بطولة ياسمين صبرى ودياب وأيتن عامر وهبة مجدى وأحمد مجدى.

 

وتتر مسلسل "لماكنا صغيرين" من كلمات أمير طعيمة وتوزيع نادر حمدى وغناء سميرة سعيد‘ والمسلسل بطولة خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج.

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