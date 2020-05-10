تباين في أداء البورصات الخليجية اليوم الأحد

تباين أداء البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الأحد ، ولقيت الأسهم السعودية دعما من ارتفاع أسعار النفط، في حين دفعت أسهم البنوك بورصة دبي للهبوط.





جرت تسوية خام برنت يوم الجمعة بارتفاع 1.51 دولار، بما يعادل 5.1 بالمئة، إلى 30.97 دولار للبرميل بعدما قلص المنتجون الأمريكيون الإنتاج مع نزول عدد منصات الحفر إلى مستوى قياسي متدن، في حين مضى مزيد من الولايات في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة وباء فيروس كورونا.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.8 بالمئة، وقاد المكاسب سهم البنك السعودي البريطاني الذي زاد 4.8، كما صعد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.7 بالمئة.





وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.5 بالمئة. وأوردت رويتزر نقلا عن مصدرين أن أرامكو تسعى لإعادة هيكلة صفقة شراء حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عقب انخفاض قيمة الأخيرة أكثر من 40 بالمئة بعد انهيار في أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا. وارتفع سهم سابك 1.3 بالمئة.





وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 1.1 بالمئة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات، 1.7 بالمئة بينما نزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.





وأغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 1.4 بالمئة. وارتفع سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 2.3 بالمئة.





وارتفع المؤشر القطري 1.2 بالمئة مع صعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 4.1 بالمئة.





وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف قطر البالغ ”‭‭‭AA-‬‬‬“، قائلة إنها تعتقد أن ميزانية الحكومة والميزان الخارجي سيوفران مصدات كافية لامتصاص الصدمات.





وأبقت الوكالة على النطرة المستقبلية لقطر ”مستقرة“.