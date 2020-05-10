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حساب المواطن يودع دعم دفعة مايو في حسابات المستفيدين
الأحد 10/مايو/2020 - 04:40 م
أودع حساب المواطن، اليوم الأحد، الموافق 10 من مايو لعام 2020 ميلاديا، مبلغ دعم الدفعة 30 في حسابات المستفيدين، على أن تستمر العملية حتى نهاية اليوم.
وبدأ المواطنين السعوديين في صرف دفعة مايو من حساباتهم، فور إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.
وأكد حساب المواطن أنه يمكن للمستفيدين الاستعلام عن الدفعات التي نزلت بحساباتهم بسهولة عبر رقم الهوية بالدخول على الموقع الرسمي للحساب.
ويحرص برنامج حساب المواطن على تقديم الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال.
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