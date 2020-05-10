بتوجيهات "الملك سلمان".. المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن





أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنها تنظم مؤتمر المانحين لليمن 2020م لإقامته في يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو القادم، وذلك بمشاركة منظمة الأمم المتحدة، وسوف يعقد المؤتمر افتراضيًّا برئاسة المملكة.





ويأتي ذلك المؤتمر بتوجيهات من ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .





وتأتي دعوة المملكة لعقد المؤتمر امتدادًا لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالمياً وفي اليمن على وجه الخصوص؛ حيث تعد المملكة الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخياً وخصوصاً في آخر خمس سنوات عن طريق تقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني.





ويأتي تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، تأكيدًا على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير بالوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع الإجمالي إلى 39048 حالة.





ولفتت "الصحة" إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 246، عقب تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.



