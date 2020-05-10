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نقيب الأطباء يتقدم بمقترح لتطبيق الحظر الكامل.. ويؤكد: "المسح لكل المواطنين مستحيل"

الأحد 10/مايو/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أنه تقدم بمقترح للحكومة لتطبيق الحظر الكامل لمدة أسبوعين مقبلين، وذلك في خطوة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن هناك جهود لتحسين وضع الأطباء ولكنه يأمل في المزيد، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن تقوم الدولة بعمل مسح لجميع المواطنين، لأنه لا توجد دولة في العالم تستطيع عمل ذلك.

وتابع نقيب الأطباء، أن المستشفيات بؤرة جاهزة للوباء ولذلك زادت نسبة الإصابة بين الأطباء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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