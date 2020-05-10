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باريس سان جيرمان يعرض لاعبين على إنتر مقابل إيكاردي

الأحد 10/مايو/2020 - 05:15 م
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي
الفجر الرياضي

كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم، عن رغبة باريس سان جيرمان في شراء ماورو إيكاردي، الذي يلعب بين صفوفه هذا الموسم معارًا من إنتر ميلان.

 

ويلعب إيكاردي مهاجم إنتر ميلان مع باريس معارًا هذا الموسم، مع إمكانية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

 

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سان جيرمان يخطط لشراء إيكاردي من إنتر خلال صفقة تبادلية منتظرة، حيث ينتقل ليوناردو باريديس وجوليان دراكسلر إلى النيراتزوري.

 

ووفقًا لتقرير الصحيفة إن سان جيرمان وضع لاعبين لديهما قيمة عالية من أجل إغراء إنتر، حيث انضم دراكسلر إلى باريس نظير 36 مليون يورو، بينما بلغت قيمة باريديس 40 مليون يورو.

 

وأشارت إلى أن باريس في حاجة إلى استمرار إيكاردي، خاصة مع الرحيل المحتمل لإدينسون كافاني عن "حديقة الأمراء"، خلال الموسم المقبل .

 


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