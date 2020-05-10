حمو بيكا مطلوب على تويتر بسبب حلقته في "رامز مجنون رسمي"

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تصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة" تويتر"، وذالك بسبب تسريب أخبار بأنه سيحل ضيف اليوم ببرنامج " رامز مجنون رسمي" ل الفنان رامز جلال.







ويعرض اليوم الحلقة السابعة عشر من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على شبكة قنوات أم بي سي مصر، يوميا في تمام الساعة 6,30 مساء.



يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة"، والذي يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى.