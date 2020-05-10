Advertisements

حمو بيكا مطلوب على تويتر بسبب حلقته في "رامز مجنون رسمي"

الأحد 10/مايو/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة" تويتر"، وذالك بسبب تسريب أخبار بأنه سيحل ضيف اليوم ببرنامج " رامز مجنون رسمي" ل الفنان رامز جلال.



ويعرض اليوم الحلقة السابعة عشر من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على شبكة قنوات أم بي سي مصر، يوميا في تمام الساعة 6,30 مساء.

يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة"، والذي يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى.

أخبار تهمك

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضحي بـ 3 لاعبين و20 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد برلماني اقتحم أحد المستشفيات

منذ حوالي 3 ساعات

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"تجاوزنا الـ9 آلاف حالة".. مصر تسجل قفزة جديدة في عدد المصابين بكورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. مدارس النيل تلغي امتحانات الثانوية العامة (مستندات)

منذ ساعة و 16 دقيقة

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يومين

"دواء حموضة وسعره رخيص".. دراسة تفجر مفاجأة بشأن علاج جديد لكورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

06:13 م

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

05:30 م

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

02:18 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟