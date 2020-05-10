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الإسماعيلي يخطط لضم باسم مرسي

الأحد 10/مايو/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، في التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي، خلال الفترة المقبلة.

 

وينتظر المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، لفتح ملف التفاوض مع الانتاج الحربي، من أجل ضم باسم مرسي بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويرغب الإسماعيلي في التعاقد مع مهاجم سوبر، لتعزيز خط هجومه استعدادا للموسم الجديد.

 

ومن المقرر أن يرد الإنتاج الحربي على مسؤولي الدراويش، من أجل تحديد طلباتهم المالية، ومعرفه موقفهم مقابل انتقال باسم مرسي إلى الإسماعيلي.

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