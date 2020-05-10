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صفقة تبادلية تقرب باريس من ضم إيكاردي

الأحد 10/مايو/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير فرنسية، أن هناك تطور جديد بشأن رغبة باريس سان جيرمان في شراء ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان.

 

ويتواجد إيكاردي مع باريس معارًا هذا الموسم، مع إمكانية الشراء نظير 70 مليون يورو.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سان جيرمان يخطط لشراء إيكاردي من إنتر خلال صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها ليوناردو باريديس وجوليان دراكسلر إلى النيراتزوري.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن باريس في حاجة إلى استمرار إيكاردي، خاصة مع الرحيل المحتمل لإدينسون كافاني عن "حديقة الأمراء".

 

وأوضحت أن سان جيرمان وضع لاعبين لديهما قيمة عالية من أجل إغراء إنتر، حيث انضم دراكسلر إلى باريس نظير 36 مليون يورو، بينما بلغت قيمة باريديس 40 مليون يورو.

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