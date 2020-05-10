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حسام عاشور يوضح حقيقة اعتزاله كرة القدم

الأحد 10/مايو/2020 - 06:37 م
حسام عاشور
حسام عاشور
الفجر الرياضي

نفى حسام عاشور، كابتن نادي الأهلي، ما تم تداوله من أخبار نسبت إليه، تفيد استقراره على الاعتزال بعد قرار الأهلي برفض التجديد له، بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

 

وقال نجم الأهلي أنه لا يمتلك حساباً على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكداً عدم صحة خبر إعلانه الاعتزال الذي نشرته إحدى الصفحات المنسوبة له.

 

ووجه عاشور، رسالة يحذر فيها جماهير القلعة الحمراء، من حساب مزورعلى موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" يحمل اسمه وصورته.

 

ونشر كابتن نادي الأهلي صورة للحساب المزور وعلق قائلاً: "أكونت مزور".

 

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