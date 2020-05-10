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مسلسل جمع سالم الحلقة 17.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الأحد 10/مايو/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
مسلسل جمع سالم الحلقة 17.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة 

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل جمع سالم الحلقة 17، والقنوات الناقلة والتردد، حيث حظى المسلسل مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان على إعجاب العديد من الجماهير.

مواعيد عرض مسلسل جمع سالم الحلقة 17 والقنوات الناقلة

قناة النهار العرض الأول : الساعة 11:110 مساءً الاعادة الاولى : الساعة 1:110 صباحًا.

قناة النهار دراما العرض الأول : الساعة 11:110 مساءً الاعادة الاولى : الساعة 11:110 صباحًا قناة‏ القاهرة والناس : العرض الأول : الساعة 00:00 مساءً – الاعادة الاولى : 00:00 مساءً – الاعادة الثانية : 00:00 صباحاً.

قناة‏ صدى البلد العرض الأول : الساعة 00:00 مساءً – الاعادة الاولى : 00:00 مساءً – الاعادة الثانية : 00:00 صباحاً.

قناة ART حكايات العرض الأول : الساعة 111:00 – الاعادة الاولى : 20:00 – الاعادة الثانية : 21:00.

أبطال مسلسل جمع سالم الحلقة 17

زينة
دلال عبدالعزيز
محمد علاء
ملك قورة
محمد شاهين
عادل عبدالرازق

مسلسل جمع سالم الحلقة 17.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة 

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