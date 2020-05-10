بسبب جميلة عوض.. نجمة الفوازير شيريهان تريند جوجل

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تصدرت الفنانة شيريهان، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذالك بعد تداول جمهورها فيديو قديم لها وهي تحمل طفلة بإحدى فوازيرها الرمضانية الشهيرة كريستال، ليتساءلوا عن الطفلة.



ومن جانبها، فاجأت الفنانة الشابة جميلة عوض الجمهور، بنشرها الفيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" وكشفت عن أنها هي من كانت على يد الفنانة شريهان في الفيديو، وكتبت على الفيديو: "كل سنة وانتو طيبين spot me".



وبدأ بعدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وصور ولقطات منه للفنانة جميلة عوض حفيدة الفنان الراحل محمد عوض، حتى تصدر اسم الفنانة شريهان تريند "جوجل".