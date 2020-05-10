وزير الرياضة يتابع مع اللجنة الطبية بالوزارة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، اجتماعاً مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات من ضمنها متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة في ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تناول الاجتماع الحديث حول الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الواجبة لمجابهة فيروس كورونا، و التزام مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بها، واتخاذها لكافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، كما تم استعراض سيناريوهات التعامل ما بعد الأزمة، وتقييم المخاطر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة ووضع سلامة وصحة المواطنين في صدارة الأولويات، مشيراً إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها في إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا.