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مسلسل القمر آخر الدنيا الحلقة 17.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

الأحد 10/مايو/2020 - 06:07 م
القمر اخر الدنيا
القمر اخر الدنيا
مسلسل القمر آخر الدنيا الحلقة 17.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

نعرض لكم اليوم مواعيد عرض الحلقة 17 من مسلسل القمر آخر الدنيا للنجم بشرى، والذي يعد أحد أقوى مسلسلات رمضان 2020.

والقمر آخر الدنيا الحلقة 17 للنجم بشرى تعد حلقة مثيرة جدًا وبها أحداث وتفاصيل شيقة، ويدور المسلسل الذي يدخل ضمن الإطار الاجتماعي الرومانسي حول اختفاء الحاجة كريمه والبحث عنها في محافظات الجمهورية.

مواعيد عرض مسلسل القمر آخر الدنيا الحلقة 17

قناة النهار
عرض أول الساعة 11:30 مساءا
إعادة أولى الساعة 5:00 صباحًا
إعادة ثانية الساعة 8:00 صباحًا

تردد النهار عبر قمر النايل سات:
التردد: 11488.
معدل الاستقطاب : أفقي .
معدل الترميز 27500.

النهار دراما
عرض أول الساعة 1:30 صباحا
إعادة أولى الساعة 10:30 صباحًا
إعادة ثانية الساعة 3:00 عصرا

تردد النهار دراما عبر قمر النايل سات
التردد: 11488.
معدل الاستقطاب أفقي .
معدل الترميز 27500.

صدى البلد
عرض أول الساعة 12:00 صباحا

تردد قناة صدى البلد عبر قمر النايل سات
التردد : 11823.
معدل الاستقطاب : رأسي.
معدل الترميز 27500.

مسلسل القمر آخر الدنيا الحلقة 17.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

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