سهر الصايغ توافق على زواجها من ميدو عادل



وافقت سهر، على الزواج مقابل"فيلا" كمهر لها، وفي المقابل لايعلم الفنان هيثم عن هذا الأمر، بينما هو يعمل في فندق خارج القاهرة ليوفر مبلغ من المال ليستطيع الزواج من سهر.



مسلسل "حب عمرى"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.



"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



وافقت الممثلة سهر الصايغ، على زواجها من الممثل ميدو عادل، بعد عدة محاولات منه جاء ذلك ضمن احداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل"حب عمري".