متحدث جامعة الأزهر لـ"الفجر": غلق مستشفى الزهراء بعد إصابة 38 بالكورونا

قال الدكتور غانم السعيد المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن عامل بالمطبخ سبب إصابات الكورونا في مستشفى الزهراء، مشيرا إلى أن عدد الإصابات في المستشفى وصلت لـ38 حالة.





وأكد السعيد في تصريحات إلى الفجر، أن قرار غلق المستشفى صحيح، ولا يوجد استقبال منذ يومين، كما أن المرضى يتم نقلهم لمستشفى الحسين الجامعي، مشيرًا إلى أنه جار عمليات التعقيم في كل المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.



