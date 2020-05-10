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بالأرقام.. مكة المكرمة تتصدر إصابات فيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والبالغ عددها 1912 حالة اليوم، في مناطق عدة.

وتصدرت مدينة مكة المكرمة أعلى نسب الإصابة بـ 438 حالة، وبعد ذلك جدة بـ 374، والرياض بـ 363، والمدينة بـ 248، والدمام بـ 104، والهفوف بـ 72، والقنفذة بـ 52، وحدة بـ 40، والجبيل بـ 30، والطائف بـ 28.

وسجلت مدينة بيش 20، القطيف 16، ينبع 14، المجمعة 13، صبيا 9، الظهران 8، تبوك 8، محايل عسير 7، الدرعية 7، الخبر 6، القريات 5، وسجلت أبها وبريدة ووادي الفرع وحائل والخرج 4 حالات إصابة بكل منهم.

بينما سجلت المجاردة، رفحاء، حوطة بني تميم، الدلم 3 حالات إصابة بكل منهم، وسجلت خميس مشيط، الباحة، حفر الباطن، القويعية حالتي إصابة بكل منهم.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 39048 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 246، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,142 مليون إصابة، بينهم أكثر من 281 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,458 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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