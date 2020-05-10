بالأرقام.. مكة المكرمة تتصدر إصابات فيروس كورونا





كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والبالغ عددها 1912 حالة اليوم، في مناطق عدة.





وتصدرت مدينة مكة المكرمة أعلى نسب الإصابة بـ 438 حالة، وبعد ذلك جدة بـ 374، والرياض بـ 363، والمدينة بـ 248، والدمام بـ 104، والهفوف بـ 72، والقنفذة بـ 52، وحدة بـ 40، والجبيل بـ 30، والطائف بـ 28.





وسجلت مدينة بيش 20، القطيف 16، ينبع 14، المجمعة 13، صبيا 9، الظهران 8، تبوك 8، محايل عسير 7، الدرعية 7، الخبر 6، القريات 5، وسجلت أبها وبريدة ووادي الفرع وحائل والخرج 4 حالات إصابة بكل منهم.





بينما سجلت المجاردة، رفحاء، حوطة بني تميم، الدلم 3 حالات إصابة بكل منهم، وسجلت خميس مشيط، الباحة، حفر الباطن، القويعية حالتي إصابة بكل منهم.





وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 39048 حالة.





ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 246، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.



