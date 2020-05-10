مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 17 | موعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

مسلسل فلانتينو الحلقة 17.. عاد "الزعيم" عادل إمام لساحته الدرامية مجددًا بعدما غاب عنها الموسم الماضي بعدما تعرضت "فلانتينو" لمشاكل حالت دون عرضها في رمضان 2019.





مسلسل فلانتينو الحلقة 17





وحصل النجم الكبير عادل إمام على مكانته الطبيعية حيث أنه النجم الأكبر على الساحة الدرامية، لتفيد التقارير بأنه الأعلى أجرا بين جميع الفنانين المنافسون في السباق الرمضاني 2020.





مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 17





وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم أحداث وتفاصيل العرض السابق وكذلك موعد مسلسل فلانتينو الحلقة 17 والقنوات الناقلة لجمهورن وقرائن الأعزاء.





عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 17





ومن المتوقع أن يشهد مسلسل فلانتينو الحلقة 17 تفاصيلًا وتطورات كبيرة بعد سعي النجم عادل إمام إلى شراء فيلا عن طريق ابن اخته "عاصم "لكي تنتقل إليها "نورا" والتي تجسد دورها النجمة داليا البحيري حيث قرر "الزعيم" الزواج منها.





مسلسل فلانتينو الحلقة 17





وطمأنت دلال عبدالعزيز "الأسيوطي" بشأن سداد قسط المدرسة الربع سنوي، قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 17 حيث أبلغته برفع اسمه من الكشوف.





مكان أرشميدس في مسلسل فلانتينو الحلقة 17





ويستمر "أرشميدس" ابن عفاف في أزمته الكبيرة بعد علاقته بـ "جيلان" حيث ترك المنزل وتوج للعيش في مكان آخر ستفصح عنه مسلسل فلانتينو الحلقة 17 التي ستعرض اليوم وينتظرها المتابعون المحبون لرؤية ما يقدمه "الزعيم".





موعد عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 17





يعرض مسلسل فلانتينو الحلقة 17 عبر فضائية dmc يوميا فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك 2020.



