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"الصحة" تكشف عن مناطق وفيات كورونا الجديدة بالمملكة (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 06:17 م
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية
الفجر السعودي

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن مناطق الوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" والبالغ عددها 7 وفيات.

وأضاف العبدالعالي، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ7 لجنسيات متعددة وسجلت في جدة ومكة والرياض.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 39048 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 246، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,142 مليون إصابة، بينهم أكثر من 281 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,458 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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