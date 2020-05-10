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موعد عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 17 والقنوات الناقلة والتفاصيل

الأحد 10/مايو/2020 - 06:18 م
مسلسل رجالة البيت الحلقة 17
مسلسل رجالة البيت الحلقة 17
مسلسل رجالة البيت الحلقة 17.. ينتظر الجمهور المحب لأحمد فتحي وأكرم حسني  العرض الذي سيشهده اليوم الأحد بعدما انتهت الحلقات السابقة عند أحداث هامة مشتعلة.

مسلسل رجالة البيت الحلقة 17

ويقدم أحمد فهمي بالتعاون مع أكرم حسني عمل درامي خلال رمضان 2020 الجاري والذي توقف عن مسلسل رجالة البيت الحلقة 17 التي ستعرض اليوم لمعرفة التفاصيل والأحداث الجديدة لهذا العمل الخفيف

تفاصيل مسلسل رجالة البيت الحلقة 17

ومن المتوقع أن تحمل مسلسل رجالة البيت الحلقة 17 أحداثًا مضحكة في ظل استمرار بومبا وتيمو في عمليات النصب ولكن هذه المرة يجسد شخصية معالج روحاني بعدما كذب على والدته بأن والده توفى وذهب للجراج.

أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 17

خرج بيومي فؤاد من الجراج لشعوره بالجوع لتشاهده زوجته وتتعرض لصدمة كبيرة ليأتي بومبا وتيمو يخبراها بأن الرجل يموت وتبقى روحه في المكان لمدة 40 عامًا ويقنعانها بذلك ليطلبوا من فؤاد الانصراف والذهاب إلى الجراج، وهل سيعود مجددا هذا ما ستكشفه مسلسل رجالة البيت الحلقة 17 اليوم الأحد

مسلسل رجالة البيت الحلقة 17 وطبيعته

يقدم العمل الدرامي الجديد للنجمين أحمد فهمي وأكرم حسني في قالب درامي منفصل متصل حيث أن أحداثه تختلف وتتنوع ولكن في نطاق أسرة واحدة وهيكل اجتماعي لا يتغير.

أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 17

ويتوقع أن يكشف مسلسل رجالة البيت الحلقة 17 عن تفاصيل جديدة ستكشف لمعرفة هل سيلازم النحس أحمد فهمي وزوج اخته أكرم حسني في كشف حقيقة تجسيده لمعالج روحاني أماذا.

موعد عرض رجالة البيت الحلقة 17 والقنوات الناقلة
ويعرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 17 اليوم الأحد في تمام الـ7:45 مساءً عبر قناة أون وهو الموعد الذي يعرض به المسلسل على مدار شهر رمضان 2020.


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