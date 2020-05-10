موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة 17.. وتفاصيل الحلقة السابقة والقنوات الناقلة

مسلسل النهاية الحلقة 17.. يواصل يوسف الشريف الإبداع في المشاهد التي تعرض خلال عمله الجديد المعروض خلال رمضان 2020، والذي التفت حوله قاعدة جماهيرية عريضة.





مسلسل النهاية الحلقة 17





وتسارعت الأحداث وتطورت، في ظل مواصة الروبوت "زين" في خطته لإبادة الجميع من أجل حماية نفسه قبل عرض مسلسل النهاية الحلقة 17 لمعرفة تفاصيل أكبر.





أحداث مسلسل النهاية الحلقة 17





وانتهت الحلقة السابقة لعرض اليوم مسلسل النهاية الحلقة 17 بحلم "زين" ومشاهدته لمقتل "أرسلان" وتنتهي باستيقاظه وهو ما سنعرفه في حلقة اليوم.





تفاصيل ما قبل مسلسل النهايه الحلقه 17





ذهب "زين" إلى جلسة محبة قبل عرض مسلسل النهاية الحلقة 17 المقررة اليوم الأحد وهو ما زاد من شكه بعدما وجد أن هناك جملة تتكرر ليتخذ حذره، وذلك مع بداية الحلقة بقراءة رسالة "أرسلان" الذي قتل بالواحة.





أحداث مسلسل النهايه الحلقه 17 والتفاصيل





وتطورت الأحداث قبل عرض مسلسل النهاية الحلقة 17 حيث قام مجموعة من الأطفال بسرقة عدة معدات احتاجها المحروقي الذي جندهم من أجل الحصول على هذه المعدات لتطوير وتنفيذ مشروعه عن طريق "زين".





مسلسل النهايه الحلقه 17





تحرك الروبوت "زين" إلى سهر الصايغ التي تجسد شخصية "صباح" من أجل إخبارها بمشروعه الذي ينوي تنفيذه والذي يتمثل في تصنيع "روبوتات" بعدد كبير لتكوين جيش بعقول المهندسين داخل "إنرجيوكو" ويقوم بإدارتهم والتحكم بهم.





الروبوتات في مسلسل النهاية الحلقة 17





وتتشابك الأحداث وتزاداد تعقيدا قبل مسلسل النهاية الحلقة 17 حيث جمعت أحداثًا كثيرة حيث ذهب "عزيز" إلى "رضوى" ليفصح لها عن الآلي "زين" في ظل تودد وتقرب "يرسي" لها مستغلا غياب زوجها.





موعد عرض مسلسل النهايه الحلقه 17 والقنوات الناقلة





ويذاع مسلسل "النهاية" عبر فضائية ON في تمام الـ10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في 2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00.



