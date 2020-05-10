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مسلسل الفتوة الحلقه 18 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

الأحد 10/مايو/2020 - 06:23 م
مسلسل الفتوة الحلقة 18
مسلسل الفتوة الحلقة 18
مسلسل الفتوة الحلقة 18.. المشاهدون الكرام على موعد مع النجم ياسر جلال والجميلة مي عمر على خوض رحلة جديدة في منطقة الجمالية قبل قرن ونصف من الزمان والدخول إلى عالم "الفتونة" بتفاصيله وصراعاته في عرض جديد الليلة.

مسلسل الفتوة الحلقة 18

ويترقب المتابعون مسلسل الفتوة الحلقة 18 بعدما اشتعلت الأحداث وظهرت تفاصيل جديدة بشأن تهديدات بالقتل والبحث عن الكنزوصدام "ليل" بطليقة والدها.

أحداث مسلسل الفتوة الحلقة 18

تطورت أحداث ما قبل مسلسل الفتوة الحلقة 18 حيث حملت الكثير من التفاصيل على رأسها، الاعتراف بأحقية "حسن الجبالي" في أن يكون فتوًا لمنطقة "الجمالية" في مفاجأة لابن أحمد خليل.
تفاصيل مسلسل الفتوة الحلقة 18
صارح "المعلم صابر" الذي يجسد دوره ببراعة النجم الفنان القدير أحمد خليل ابنه "عزمي" والذي يؤدي دوره أحمد صلاح حسني، بأن ياسر جلال هو الشخص الذي يستحق "فتونة الجمالية" في مشهد صادم للابن قبل عرض مسلسل الفتوة الحلقة 18 اليوم.

أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 18

وتعرض "عزمي" لصدمة كبيرة سنكتشف درجتها في مسلسل الفتوة الحلقة 18 بعدما حاول "المعلم صابر" والده في تجنيبه عن لأمر مبررًا خوفه وحبه له ولكن الابن ينهر والده ويقول له: "هتموت لوحدك".

أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 18

كما سيكشف مسلسل الفتوة الحلقة 18 عما سيحدث عقب تجهيز "عايدة رياض" نفسها لمغادرة منزل "المعلم صابر" بعدما طلقها ويدور بينها وبين "مي عمر" حديث حول حبها لها برغم إصرار "ليل" على الانتقام ولكن تعمل بوصية والدتها.

مسلسل الفتوة الحلقه 18 

وتشتعل الأحداث قبل مسلسل الفتوة الحلقة 18 حيث يسعى "سيد اللباد" إلى قتل حسن الجبالي للتقرب من "مي عمر" ابنة المعلم صابر فتوة الجمالية، وأيضا الوصول إلى الكنز الذي في حوزة ياسر جلال.

عرض مسلسل الفتوة الحلقه 18 والقنوات الناقلة اليوم

ويذاع مسلسل الفتوة الحلقه 18 يوميا طوال شهر رمضان 2020على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءً ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي.

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