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مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 17 | موعد العرض والقنوات الناقلة

الأحد 10/مايو/2020 - 06:26 م
مسلسل البرنس الحلقة 17
مسلسل البرنس الحلقة 17
مسلسل البرنس الحلقة 17 .. زاد بحث المتابعين للنجم محمد رمضان الشهير بـ الأسطورة" و"نمبر وان"، عن المسلسل الذي يقدمه في رمضان 2020 المبارك.

مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 17

مسلسل البرنس الحلقة 17 .. وتتسارع الأحداث التي تدور في هذا العمل الدرامي، في ظل إصرار إخوة "رضوان البرنس" على النيل منه وقتله، بعدما دبروا له حادث أسفر عن قتل زوجته وابنه ونجا منه ليدبروا له مكيدة تودعه في السجن.

تفاصيل مسلسل البرنس الحلقة 17

ويترقب الجمهور ما ستؤول إليه التفاصيل والأحداث في مسلسل البرنس الحلقة 17 والمقرر عرضها اليوم مع استمرار حبس "رضوان البرنس" وعدم ظهور أدلة تساعده على الخروج، حيث قال لأحد زملاء السجن: "أنا حد اخواته قتلوا مراته وابنه وحبسوه".

عرض مسلسل البرنس الحلقة 17

وشهدت الأحداث قبل عرض مسلسل البرنس الحلقة 17 محاكمة محمد رمضان، بتهمة الاعتداء على زوجة أخيه فتحي "المعلمة فدوى" والتي تقوم بشخصيتها النجمة روجينا، والتي ادعت أنه تهجم عليها حاملًا سلاح وسرقتها.

أحداث مسلسل البرنس الحلقة 17

حكم على "رضوان البرنس" الضخصية المحورية التي يجسد دورها ببراعة النجم محمد رمضان بالسجن 7 سنوات وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، في صدمة للجمور الذي يترقب مسلسل البرنس الحلقة 17 اليوم لمعرفة ما ستحمله الحلقات التالية.

مشاهد مسلسل البرنس الحلقة 17

وعلى الجانب الآخر وقبل عرض مسلسل البرنس الحلقة 17 يحاول "فتحي" شقيق رضوان الذي يقوم بشخصيته النجم أحمد زاهر الوصول إلى مريم ابنة "رضوان البرنس" للحصول على التركة، في ظل حبس أخيه، وذلك خلال اجتماعه بكافة أشقائه.

خناقة بين رحاب وريم قبل عرض مسلسل البرنس الحلقة 17

وتشاجرت رحاب الجمل قبل عرض مسلسل البرنس الحلقة 17 مع ريم سامي بسبب شقيقهما محمد رمضان الذي حاولوا قتله وأودعوه في السجن، لتشتعل المشاجرة قبل أن تتدخل والدتهم "نجية" وهي تبكي بشدة خوفًا من الظلم الذي تعرض له "رضوان البرنس" وعلمت كافة تفاصيله ولم تبح بأي شيء.

محمد رمضان يعود إلى شقاوته قبل مسلسل البرنس الحلقة 17

وعاد محمد رضوان لششكله المعهود في مسلسل البرنس الحلقة 17 حيث قام بضرب كافة المساجين معه بعدما حاولوا الاعتداء عليه وعلى حمد مهران لتتدخل الشرطة وتنهي الأمر، بعدما لقنهم "رضوان البرنس" علقة ساخنة.

عرض مسلسل البرنس الحلقة 17 والقناة الناقلة

ويذاع مسلسل البرنس الحلقة 17 على  مجموعة قنوات دي إم سي في تمام الساعة الـ7:45 ، ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

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