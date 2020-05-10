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منسي يصيب القناص.. تعرف على موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 17 والقنوات الناقلة

الأحد 10/مايو/2020 - 06:28 م
مسلسل الاختيار الحلقة 17
مسلسل الاختيار الحلقة 17
مسلسل الاختيار الحلقة 17.. يزداد البحث يوميًا عن تفاصيل أحداث مسلسل أمير كرارة الذي يقدمه النجم الكبير خلال شهر رمضان 2020 المبارك بمشاركة العديد من النجوم وظهور أبطال كضيوف شرف.

مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 17

ويترقب محبو الفنان أمير كرارة ومن يريدون معرفة سيرة الشهيد البطل أحمد صابر منسي مسلسل الاختيار الحلقة 17 والتي من المقرر عرضها اليوم بعدما توقف العرض السابق عند مشاهد ذات أهمية كبيرة.

أحداث مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 17

نصب منسي كمينًا من أجل ضبط صهيب "القناص" الذي يبحث عنه في الحلقتين السابقتين حيث أسقط العديد من الجنود بقناصته التي يبرع في استخدامها إلا أن مسلسل الاختيار الحلقة 17 سيشهد ضبط القناص بعدما أصابه منسي وظلت المخابرات الحربية تراقبه.

شبط تكفيري ومشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 17

تمكن الأهالي من ضبط "حاتم" أحد التكفيريين أثناء سرقته لسيارة أحد الأهالي ليقوم بها عشماوي بعملية ضد قوات الأمن والجيش وتم القبض عليه ونقله إلى مستشفى "الإسماعيلية العام" وسرعان ما توفى، ليعلنه التكفيريون شهيدًا ويعتزمون القيام بعملية تحمل اسمه.

مسلسل الاختيار الحلقة 17 اليوم

ظهر عمر رفاعي سرور التكفيري الذي ظهر منذ حلقتين وهو يودع عشماوي قبل القيام بعملية إرهابية جديدة ويقول له إن المشوار لايزال طويلا وأن له شأن كبير مع الجماعة في مشهد يؤرق عماد الذي نحته الجماعة جانبا.

علاقة عماد وعشماوي خلال مسلسل الاختيار الحلقة 17 

اشتعلت الخلافات وزادت بين عماد وعشماوي بعدما تم تجنيب عماد من العمليات والاهتمام بعشماوي إلا أن الأخير تجاهل كلمات صديقه وأصبح يفكر في حديثه مع عمر سرور، والذي أفصح له عن مفاجأة بشأن حركة "الفرات" والتي تعود إلى أنصار بيت المقدس وهذا غير معلن وذلك لبيان أن أنصار بيت المقدس كيان كبير.

مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 17 ومتاعبة القناص

رصدت المخابرات الحربية اصطحاب أحد الأهالي طبيبا ويترددون على مكان ما وتم إخبار منسي ليستعدوا للهجوم على هذا المكان والتأكد من أن "القناص" هو من يقومون بمعالجته بعدما قنصه منسي.

أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 17

وتشتعل الأحداث كل يوم عن الآخر حيث من المتوقع أن تحمل مسلسل الاختيار الحلقة 17 أحداثًا كبيرة سيكون بطلها ضبط القناص وحماية الجنود من القنص الذي يتعرضون له على يد هذا لتكفيري المأجور.

أبطال مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 17

ويقوم أمير كرارة ببطولة مسلسل "الاختيار" مؤديًا شخصية الشهيد العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صعقة والذي استشهد في هجوم إرهابي في يوليو 2017، على أيدي أعداء الوطن ومجموعة من الخونة، ويقف عند الحلقة مسلسل الاختيار الحلقة 17 والتي ستعرض اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2020.

موعد عرض مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 17 والقنوات الناقلة

ويذاع مسلسل الاختيار الحلقة 17 اليوم السبت في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة ON  ويعاد فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON  دراما.

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