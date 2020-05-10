المالية: سنلجأ لإجراءات تقشفية حال إستمرار تداعيات كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلا أنه في حالة استمرار تداعيات ازمة كورونا لفترات ممتدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا على صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة.





جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر إبريل ٢٠٢٠ في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع وزير المالية.





وأكد بسام راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، على أن السيد الرئيس وجه بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.