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"معانا شخص من إفرازات السوشيال ميديا".. رامز جلال يقدم حمو بيكا

الأحد 10/مايو/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
بدأت الحلقة ال17 من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة المطرب الشعبي حمو بيكا، ويذاع البرنامج على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

وبدأ رامز جلال حلقته بالمقدمة التشويقية التي يشوق بها جمهور بالضيف قائلا " احنا النهاردة معانا مطرب بيدعبي انه مطرب هيضمر سباطة الغناء اللي متغرفهوش عني اني جوايا روح الفدائي من إفرازات السوشيال ميديا اتشهر انا مش هسيب الفن لمصر يندثر ارتاحي يا ام كلثوم في تربتك طحلب العرب حمو بيكا".




برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهررمضان الكريم.

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