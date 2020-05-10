بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ببورسعيد

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأشخاص، مساء اليوم الأحد، جنوب محافظة بورسعيد.





وكان حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة، وقع على طريق "بورسعيد-الإسماعيلية"، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وإخلاء الموقع من المصابين.





وتم توجيه جميع الحالات على مستشفيات التضامن والزهور والسلام، وقام الفريق الطبي بتقديم الخدمة الطبية الأولية لجميع الحالات.





ووصل مستشفى السلام بورسعيد كل من: أحمد محمد محمد ٣٧ سنة، مصابا بكدمات في الجسم، معاطي ناصر الصياد ٥٠ سنة، مصابا بكدمات في الجسم المطرية، عبد الله عبد العال أحمد ٢٢ سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، العربي حسونة محمد ٥٠ سنة، مصابا بكدمات بالجسم المطرية، أحمد العربي حسونة ٢٦ سنة، مصابا بكدمات في الجسم، محمد زكريا الصياد ٣٣ سنة، مصابا بكدمات في الجسم.





وكما وصل إلى مستشفى الزهور ٣ مصابين هم: السيد محمد أحمد نوفل ٢٥ سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد السيد عبد العظيم ٢٥ سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد السيد فرج ٢٠ سنة، مصابا بكدمات في الجسم.





واستقبلت مستشفى التضامن مصابين هما: محمد أحمد دعبس ٢٩ سنة، مصابا بكدمات في الجسم، محمد أحمد العربي ٣٠ سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.



