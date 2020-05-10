رامز جلال ينتقم من حمو بيكا بسبب خلافه مع هاني شاكر ويجبره على الاعتذار

Advertisements

حل المطرب الشعبي حمو بيكا ضحية الحلقة ال17 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.









وجعل رامز جلال كرسي الاعتراف يلف ليكون حمو بيكا في حوض المياه، وكان "بيكا" خائفا من أن تبتل أمواله قائلا "معايات ييجي 5000 دولار"،ثم قام "جلال" بتهديده بالكابوريا فأبدى "بيكا" رعبه قائلا "يا رامز"، ولم يعرف حمو بيكا أن ينطق اسم ماركة التيشيرت وسخر منه رامز جلال، ورد "بيكا" عليه قائلا"سيفن أب".



وأبدى رامز جلال محاولته أخذ حق نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر قائلا "أؤمرني يا أستاذ هاني أؤمورني يا أستاذ هاني.. نقيب الممثلين تدافع عن نقابة المهن الموسيقية"، وجعل "جلال" حمو بيكا يعتذر لحلمي بكر على الهواء ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

