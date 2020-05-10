Advertisements

رامز جلال ينتقم من حمو بيكا بسبب خلافه مع هاني شاكر ويجبره على الاعتذار

الأحد 10/مايو/2020 - 07:32 م
حمو بيكا
حمو بيكا
مي مرسي
حل المطرب الشعبي حمو بيكا ضحية الحلقة ال17 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.




وجعل رامز جلال كرسي الاعتراف يلف ليكون حمو بيكا في حوض المياه، وكان "بيكا" خائفا من أن تبتل أمواله قائلا "معايات ييجي 5000 دولار"،ثم قام "جلال" بتهديده بالكابوريا فأبدى "بيكا" رعبه قائلا "يا رامز"، ولم يعرف حمو بيكا أن ينطق اسم ماركة التيشيرت وسخر منه رامز جلال، ورد "بيكا" عليه قائلا"سيفن أب".

وأبدى رامز جلال محاولته أخذ حق نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر قائلا "أؤمرني يا أستاذ هاني أؤمورني يا أستاذ هاني.. نقيب الممثلين تدافع عن نقابة المهن الموسيقية"، وجعل "جلال" حمو بيكا يعتذر لحلمي بكر على الهواء ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رامز مجنون رسمي رامز جلال حمو بيكا الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد برلماني اقتحم أحد المستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضحي بـ 3 لاعبين و20 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يومين

"دواء حموضة وسعره رخيص".. دراسة تفجر مفاجأة بشأن علاج جديد لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قراراً صادماً من ريال مدريد للاعبيه

منذ 42 دقيقة

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شعبان عبد الرحيم يتدخل لإنهاء أزمة حمو بيكا مع هاني شاكر (فيديو)

أبرزها اقتحام نقابة "الموسيقيين".. 4 تهم في انتظار مطرب المهرجانات "حمو بيكا"

حمو بيكا يعلن مفاجأة جديدة لجمهوره.. ما هي؟

"العربية ديه تودوهالي الفندق".. بعد مرحلة الكابوريا رامز جلال يستولى على سيارة باسم ياخور

"بعد فقرة الثعبان".. رامز جلال يجبر محمد الشناوي على هذا الأمر

"فيس تي فيس".. فيفي عبده تحاول استعطاف رامز جلال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

06:13 م

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

05:30 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟