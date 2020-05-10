إصابة حمو بيكا في يده بعد سقوطه في نهاية حلقة "رامز مجنون رسمي"

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انتهت الحلقة ال17 من برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي استضاف فيها المطرب الشعبي حمو بيكا، ويذاع البرنامج على قناة "mbc" في تما الساعة ال6:30 مساء.







وأجبر رامز جلال المطرب الشعبي حمو بيكا أن يقول "المعلم رامز علم عليا"،ثم قام بتهديده بالثعبان فتلقى حمو بيكا الصدمة قائلا "أرامز تعابين لأ..أستاذ رامز"،وجعله يغني قائلا "رامز اللي علم عليا وجاب راسي جنب رجليا".



وتفاجأ حمو بيكا بسقوطه في حوض المياه بعد اعتقاده انتهاء المقلب وكان من الواضح إصابة يده، بسبب سقوطه،فأخرجه رامز جلال من حوض المياه وعند صعوده على سلم الأستوديو تفاجأ بسقوط مياه بالصابون.



ثم قام حمو بيكا بإنهاء الحلقة بخاتمة قائلا "انتظروني في رمضان مع رامز جلال في رامز مجنون رسمي على ال".

