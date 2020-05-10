Advertisements

إصابة حمو بيكا في يده بعد سقوطه في نهاية حلقة "رامز مجنون رسمي"

الأحد 10/مايو/2020 - 07:34 م
حمو بيكا
حمو بيكا
مي مرسي
انتهت الحلقة ال17 من برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي استضاف فيها المطرب الشعبي حمو بيكا، ويذاع البرنامج على قناة "mbc" في تما الساعة ال6:30 مساء.



وأجبر رامز جلال المطرب الشعبي حمو بيكا أن يقول "المعلم رامز علم عليا"،ثم قام بتهديده بالثعبان فتلقى حمو بيكا الصدمة قائلا "أرامز تعابين لأ..أستاذ رامز"،وجعله يغني قائلا "رامز اللي علم عليا وجاب راسي جنب رجليا".

وتفاجأ حمو بيكا بسقوطه في حوض المياه بعد اعتقاده انتهاء المقلب وكان من الواضح إصابة يده، بسبب سقوطه،فأخرجه رامز جلال من حوض المياه وعند صعوده على سلم الأستوديو تفاجأ بسقوط مياه بالصابون.

ثم قام حمو بيكا بإنهاء الحلقة بخاتمة قائلا "انتظروني في رمضان مع رامز جلال في رامز مجنون رسمي على ال".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رامز مجنون رسمي رامز جلال حمو بيكا الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يومين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد برلماني اقتحم أحد المستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

"دواء حموضة وسعره رخيص".. دراسة تفجر مفاجأة بشأن علاج جديد لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قراراً صادماً من ريال مدريد للاعبيه

منذ 42 دقيقة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضحي بـ 3 لاعبين و20 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"كلاكيت تاني مرة".. بعد ضرب ياسمين رئيس لرامز جلال تسقط في المياه مرة أخرى

"والله هتخسر زمايلك"..انهيار حمدي الميرغني في نهاية حلقة "رامز مجنون رسمي"

"من بحري وبنحبوه على القمة بنستنوه".. بدرية طلبة تحاول استعطاف رامز جلال بالغناء

"بالزغاريط".. بدرية طلبة تحتفل بانتهاء برنامج "رامز مجنون رسمي"

"هنتكهرب كلنا".. رامز جلال يهدد باسم ياخور عند محاولة ضربه!

"ده صاحبي ده"..بعد سقوطها في المياه وضربها له فيفي عبده تسامح رامز جلال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

06:13 م

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

05:30 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟