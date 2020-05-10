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2.16 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة في شهرين

الأحد 10/مايو/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
كشف التقرير الشهري للهيئة  العامة للرقابة المالية ممثلة في الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، عن اعتماد استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 2.16 مليار جنيه لصالح هذه الصناديق خلال فبراير 2020، مقابل 2.04 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح  التقرير، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 120 مليون جنيه خلال فبراير الماضي مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 5.87%.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وبلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2019 نحو 75 مليار جنيه مقابل 67 مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو نسبته 11.9%، وتتمثل معظم هذه الاستثمارات في شهادات الاستثمار وأذون الخزانة والودائع ونسب ضئيلة في الأسهم والعقارات والسندات.

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