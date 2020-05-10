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ليون ينفي ما تترد عن موعد مباراته مع يوفنتوس في دوري الأبطال

الأحد 10/مايو/2020 - 07:46 م
ليون الفرنسي
ليون الفرنسي
الفجر الرياضي

أعلن نادي ليون الفرنسي، اليوم، أن ما تردد بشأن موعد المباراة التي تجمع بينه وبين يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، ليس موعدا مؤكدًا كما أشاع البعض.

 

ونفى نادي ليون الفرنسى، تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" موعدًا نهائيًا لمواجهته أمام يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، موضحًا أن الموعد المعلن كان مجرد اقتراح.

 

وأضاف النادي الفرنسي أن ما صرح به جان ميشيل أولاس رئيس النادي، أمس السبت، بشأن خوض مباراة يوفنتوس 7 أغسطس المقبل مجرد اقتراح فقط وليس موعدًا نهائيًا.

 

وأكد النادي أن الموعد النهائي لمباريات دوري أبطال أوروبا سيتم إعلانه من خلال "يويفا"، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، ضمن خطة استئناف منافسات البطولة بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

 


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