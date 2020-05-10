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في الحلقة الـ17 من مسلسل "سلطانة المعز" نعيم ينوي الانتقام من حمدي

الأحد 10/مايو/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
قامت قناة "النهار" منذ قليل بعرض الحلقة السابعة عشر من مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرازق.

دارت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "سلطانة المعز" حول مقابلة "ورد"مي الغيطي بـ"شمس"محمد شاهين شقيق "نعيم" محمود عبد المغني،واتفاقهم على أن يكونوا أصدقاء،وإعترافها له أنها ليست حامل، وأنها كذبت على والدها لكي تظل في منزل زوجها،وأخبرته أيضًا أنها تزوجت من" سلام" دون رؤيته ومعرفتها به من قبل.

معاتبة "السلطانة" لوالدتها،لتخبرها بأنها غاضبة منها بسبب شهادتها على شقيقها واتهامه بتجارة الآثار لكي تستطيع الخروج من المنزل، لتخبرها بأنها ستشرح لها ما حدث عندما تقوم بإسترجاع حقها لتخبرها بعدم الحديث معًا لحين معرفتها بحقيقة ما فعلته .

زيارة "ورد" للإطمئنان على السلطانة، وأخذت تطمئنها على ابنتها"ضي" ، وإقسامها على إرجاع حق زوجها "سلام" أحمد ماجد وأنها تقابل "شمس" وتحاول التقرب منه، حتى تعرف منه كل شيء عن تجارتهم في الأعضاء البشرية، وإخبارها أنه يحبها، ولن يؤذيها.


قلق "السلطانة"غادة عبد الرازق على ابنتها،اعتراف ابنها بأنه لا يحب "نعيم"وأنه لا يصدق الكلام السئ الذي يُقال عليها.

اعتراف "سدرة" شقيقة "نعيم" لشقيقها "شمس" عما فعلته مع "خزاعة"محمد لطفي وعن العلاقة الغير شرعية التي حدثت معهم،ويطلب منعا الإبتعاد عنه لكي لا يمسهم سوء من علاقتها معه .


معرفة السلطانة بأن ابنتها قامت بسحب كل الأموال الموجودة داخل الفيزا الخاصة بها،وأنها قامت بشراء بعض الأثاث مع "جو"، لكنها لم تعرف مكانها.

اعتراف "السلطانة" لـ"حمدي" بحزنها الشديد بسبب تغير علاقة أهلها معها، وأن كل الناس كانت تقف بجانبها من أجل الأموال،طلب "حمدي"محمود البزاوي منها أن تخبر والدتها بأن"نعيم"وراء ما حدث لهم، لكنها ترفض،وتخبره أنه الوحيد الذي لم يقدر عليه،سماع "نعيم" لما دار بينهم،وقام بالاتصال بـ"خزاعة" محمد لطفي، لكي ينتقم منه.



يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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