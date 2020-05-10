الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لموسمين

اقترب مدافع النادي الأهلي رامي ربيعه من تجديد عقده مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد اقتراب انتهاء مده تعاقده في نهاية الموسم.





واتفقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي مع ربيعه على تجديد عقده لمدة موسمين آخرين بطلب من مدرب الفريق رينيه فايلر.





ويمتلك النادي الأهلي في خط دفاعه هذا الموسم كلا من رامي ربيعة ومحمود متولي وأيمن أشرف وسعد سمير وياسر إبراهيم.





ويذكر أن تم تصعيد رامي ربيعة من قطاع الناشئين للفريق الأول بالنادي الأهلي في عام 2011، قبل أن يرحل إلى الدوري البرتغالي موسم 2014 بفريق سبورتنج لشبونة، ويعود مرة أخرى إلى القلعة الحمراء.